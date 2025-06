Hausse prudente en vue en Europe ; Rémy Cointreau sous pression

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse prudente alors que les investisseurs prendront connaissance des indicateurs PMI et de l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis. La BCE entame ce mercredi sa réunion de politique monétaire de deux jours, au cours de laquelle l'institution devrait de nouveau réduire ses taux. Sur le front commercial, Washington a confirmé qu'un entretien téléphonique entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping était imminent. Côté valeurs, Rémy Cointreau a fait état de résultats dégradés pour son exercice 2024-2025.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Carrefour

Carrefour a annoncé son intention de céder 7% du capital de Carmila, ce qui représente 9 866 421 actions. Ce placement s'inscrit dans le contexte de la revue stratégique en cours du groupe de distribution, annoncée en février dernier. Carrefour a toutefois indiqué qu'il souhaitait rester un actionnaire de référence de la société d'investissement immobilier et conservera 29,8% de son capital, tout en s'engageant à conserver l'intégralité de cette participation pour une période expirant 90 jours après la date de règlement-livraison du placement.

Kalray

Kalray (leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge) annonce que le projet PIEEC Orange ME/CT PART, dont Kalray est partenaire, est lauréat de l'appel à projet "Ecosystème PIEEC Connectivité" et "France 2030 - Investissements d'avenir". Au cœur du projet : les solutions matérielles et logicielles pour fonctions OpenRAN 5G. Le projet Orange ME/CT PART, d'un montant total de 26,5 millions d'euros, participera directement au financement de briques technologiques clés dans le domaine des télécoms.

Quadient

Le chiffre d'affaires consolidé de Quadient a atteint 258 millions d'euros au cours du premier trimestre de l'exercice 2025, en baisse de 1,1% en données publiées et de 2,5 % en organique, par rapport au premier trimestre 2024. La croissance publiée intègre un effet périmètre positif de 4 millions d'euros qui correspond à l'acquisition de Package Concierge en décembre 2024. L'effet de change a été globalement neutre sur la période.

Rémy Cointreau

Rémy Cointreau a fait état de résultats annuels 2024-2025 dégradés, dégageant un résultat net part du groupe de 121,2 millions d'euros, en retrait organique de 36,8%. Le résultat opérationnel courant s'affiche à 217 millions d'euros, en recul de 30,5%. La marge opérationnelle s'établit à 22% contre 25% un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'élève à 984,6 millions d'euros, en décroissance de 18%. Pour 2025-26, le groupe anticipe un retour à la croissance organique du chiffre d'affaires, principalement portée par un fort rebond " technique " des ventes aux Etats-Unis dès le premier trimestre.

Les chiffres macroéconomiques

En France, les indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en mai seront connus à 9h50, avant ceux de l'Allemagne à 9h55 et ceux de la zone euro à 10H00.

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi privé en mai sera publiée à 14h15 avant les indices des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur des services et Composite en mai à 15h45 et l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services en mai à 16h00.

L ' Evolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera communiquée à 16h00 avant le Livret beige de la Fed sur la santé de l'économie américaine a 20h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,08% à 1,1366 dollar.

Hier à Paris

La Bourse de Paris a mis fin à une série de cinq replis consécutifs, qui lui avaient fait perdre 1,16 %. Cette série baissière, inédite depuis la fin septembre 2023, est principalement liée à la guerre commerciale. Le CAC 40 avance ce soir de 0,34 %, à 7 763,84 points, et l’Euro Stoxx progresse de 0,33 %, à 5 373,45 points. Aux États-Unis, la tendance est également à la prudence et à 17h45, le Dow Jones s'adjuge 0,34 %. Les investisseurs ont limité les prises de risque avant la décision de la Banque centrale européenne sur sa politique monétaire programmée jeudi.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en hausse, soutenus par les valeurs technologiques. Les investisseurs restent attentifs aux avancées dans les négociations commerciales entre les Etats-Unis et leurs partenaires. Donald Trump et le président chinois Xi Jinping se parleront probablement cette semaine, a indiqué hier la porte-parole de la Maison-Blanche. Côté statistiques, le rapport JOLTS a montré que le nombre d'offres d'emploi outre-Atlantique a augmenté plus que prévu en avril. Le Dow Jones a progressé de 0,51% à 42519 points et le Nasdaq de 0,81% à 19398 points.