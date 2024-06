Harry Kane fait tomber un nouveau record

Le King.

En marquant son 47 e but en 50 matchs cette saison (club et sélection confondues), Harry Kane vient de faire tomber un nouveau record. L’avant-centre des Three Lions compte désormais 13 buts lors des quatre derniers grands tournois internationaux. Une performance majuscule puisqu’aucun joueur européen n’a fait mieux. Avec ce pion, il devient aussi seulement le troisième joueur à marquer dans quatre tournois majeurs distincts pour l’Angleterre après Michael Owen et Wayne Rooney selon Opta.…

TM pour SOFOOT.com