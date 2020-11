Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Haldane (BoE) voit un risque d'inflation avec le rebond post-Covid Reuters • 28/11/2020 à 16:22









HALDANE (BOE) VOIT UN RISQUE D'INFLATION AVEC LE REBOND POST-COVID PARIS (Reuters) - Le chef économiste de la Banque d'Angleterre, Andy Haldane, a déclaré que l'inflation pourrait augmenter davantage que prévu étant donné que les progrès sur les vaccins et les vastes plans de relance augurent un rebond rapide de l'économie post-coronavirus. "Quand la reprise économique va gagner en vitesse l'an prochain, il sera important que les banques centrales restent concentrées sur leur mandat visant à garantir la stabilité des prix sur le moyen terme", a-t-il dit dans un discours prononcé sur internet pour l'University College de Londres. Haldane est systématiquement plus optimiste que ses collègues de la BoE quant à la perspective d'une reprise économique au Royaume-Uni l'an prochain. (William Schomberg, Gilles Guillaume pour la version française)

