Guerre en Ukraine : McDonald's se retire entièrement de Russie après 30 ans de présence

McDonald's compte 850 restaurants et 62.000 salariés en Russie, où il s'était implanté

Alors que la fermeture temporaire de ses restaurants avait provoqué des scènes d'affolement à Moscou, le géant américain de la restauration rapide McDonald's, a annoncé lundi 16 mai se retirer du pays et chercher vendre toutes ses activités à un acteur local.

"Nous sommes engagés envers notre communauté mondiale et devons rester inflexibles quant à nos valeurs", a déclaré le PDG du groupe Chris Kempczinski, cité dans un communiqué de l'entreprise. "Le respect de nos valeurs signifie que nous ne pouvons plus conserver les Arches (le logo de McDonald's, ndlr)" en Russie, a-t-il ajouté. Présent en Russie depuis plus de 30 ans, McDonald's y compte 850 restaurants et 62.000 salariés.

L'entreprise avait annoncé la fermeture temporaire de tous ses restaurants et la suspension de ses opérations dans le pays le 8 mars, emboîtant le pas à d'autres multinationales qui avaient pris leurs distances avec Moscou.

Un coût de 1,4 milliard de dollars

"La crise humanitaire provoquée par la guerre en Ukraine et l'environnement économique imprévisible en ayant découlé ont conduit McDonald's à conclure que la poursuite de nos activités en Russie n'était plus tenable ni cohérente avec nos valeurs" , a indiqué le géant américain.

Le groupe estime qu'il va enregistrer une charge non décaissable (ne donnant lieu à aucune sortie d'argent) comprise entre 1,2 milliard et 1,4 milliard de dollars en raison de son retrait du pays. La Russie, où McDonald's gère directement plus de 80% des restaurants portant son nom, représente 9% du chiffre d'affaires total de l'entreprise et 3% de son bénéfice opérationnel.

Le groupe cherche à revendre l'intégralité de son portefeuille russe à un acteur local. Jusqu'à ce qu'une transaction soit finalisée, McDonald's s'engage à continuer de payer ses employés et veut s'assurer que ces derniers continuent d'être embauchés par le futur acquéreur.