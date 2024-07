Griezmann : « Faites pas chier avec un petit score ou quoi »

« L’important c’est les trois points. »

Soulagé par la qualification de l’équipe de France pour les quarts de finale, Antoine Griezmann y est allé de sa petite punchline au micro de beIN SPORTS : « Un petit score ? Faites pas chier avec un petit score ou quoi, on est en quart. L’équipe a fait un gros match défensivement. Sans une grande défense, tu ne peux pas aller loin. C’était encore un nouveau système pour nous, il faut s’y habituer. Mon positionnement sur le côté ? Je l’ai appris ce matin. Je suis au service du coach et de l’équipe, je m’adapte. Est-ce que c’est un sacrifice ? Non, ça va être mal repris. Le coach m’a dit de jouer ici, je joue ici. Peu importe où je joue, je me donne à fond. Il sait où j’aime jouer, mais je vais toujours tout donner pour l’équipe, pour ce coach. Il a confiance en moi et j’essaye de lui redonner. » …

AL pour SOFOOT.com