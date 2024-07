information fournie par So Foot • 03/07/2024 à 14:05

Griedge Mbock s’engage pour trois ans au PSG

Le chassé-croisé continue.

Après neuf saisons à l’OL, Griedge Mbock s’engage officiellement avec le PSG ce mercredi. L’internationale française, qui était en fin de contrat avec Lyon, s’est engagée jusqu’en 2027 dans le club de la capitale. Ancienne meilleure espoir du championnat de France, la Bretonne avait débuté à Guingamp avant de remporter entre autres sept championnats et six ligues des champions. Elle est actuellement avec les Bleues pour préparer les Jeux olympiques. Le PSG a également officialisé cette semaine l’arrivée de Mary Eaps, la meilleure gardienne du monde en 2022 et 2023. Fabrice Abriel est attendu sur le banc.…

UL pour SOFOOT.com