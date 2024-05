information fournie par So Foot • 06/05/2024 à 10:37

Grêmio et le SC International touchés par les inondations dans le sud du Brésil

Depuis plusieurs jours, le sud du Brésil est dévasté par les inondations.

Cette catastrophe n’a pas épargné le football de Porto Alegre, dans l’État du Rio Grande do Sul, qui est complètement paralysé. La boue qui remplit les rues de la capitale locale a également atteint les stades des deux géants locaux, le Grêmio et le SC International. Les matchs pour la 5 e journée de championnat des deux équipes face à Criciúma et Cruzeiro ont ainsi été reportés.…

VD pour SOFOOT.com