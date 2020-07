Gouvernement Castex : Roselyne Bachelot, ministre majeure et vaccinée

La nouvelle ministre de la Culture du gouvernement de Jean Castex, Roselyne Bachelot. © LIONEL BONAVENTURE / AFP

Roselyne Bachelot n'est pas une vieille dame, c'est une avant-gardiste. Quand elle a l'occasion, au lendemain de la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012, de retrouver son siège de députée, la ministre de la Solidarité préfère quitter le monde politique. « Je ne me suis pas présentée aux législatives et je ne suis plus dans la vie politique élective. J'ai des projets professionnels qui sont devenus publics. Des vieux messieurs en politique, c'est triste, mais des vieilles dames, c'est pathétique », disait-elle alors. Son avenir est ailleurs. Exit les dorures de l'Assemblée nationale, terminés les ennuyeuses RIM (réunions interministérielles, NDLR), adieu les joutes politiques sans fin et bonjour le petit écran.

À une époque où foisonnent les chroniqueurs en tout genre et où la défiance envers les politiques est à son plus haut niveau, le pari de Roselyne est gagnant. C'est sur le Grand 8 au côté de Laurence Ferrari et Audrey Pulvar qu'elle aiguise ses flèches. En 2013, elle y crucifie son ancien camarade du gouvernement Claude Guéant mis en cause dans une opulente vente de tableaux : « Soit c'est un menteur, soit c'est un voleur. » Ses anciens camarades de l'alors UMP fulminent, Roselyne s'en moque allégrement. « Roselyne sur les plateaux, c'était quelque chose. Elle nous dézinguait tous. On n'avait pas compris, mais c'était sa façon à elle de nous faire comprendre qu'elle avait définitivement quitté la vie

