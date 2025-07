Gold Cup : l’enfer, c’est les hôtes

Alors que la compétition a mis la lumière sur des sélections plus modestes comme le Guatemala ou le Honduras, la Gold Cup servait aussi de test pour les trois pays hôtes de la Coupe du monde. À un an de son inauguration, les États-Unis, le Mexique et le Canada se servent de cette Gold Cup pour jauger leur niveau. Le tout pour des attentes et des résultats bien différents.

« Nous devons penser que nous pouvons gagner, pas seulement un match, mais la Coupe du monde. » Des mots bien ambitieux qui sortaient de la bouche de Mauricio Pochettino, lors de sa première conférence de presse à la tête de la sélection américaine. Arrivé à l’automne dernier, l’ancien patron du Paris Saint-Germain sortait d’une saison tumultueuse avec Chelsea. Terminant avec une sixième place de Premier League, et des échecs dans le dernier carré des coupes nationales, le tacticien argentin a été exfiltré des Blues . Originaire de Murphy, petite ville de la province de Santa Fe tirant son nom d’un émigré irlandais du XIX e siècle, Mauricio se retrouve patron des États-Unis, deux ans avant d’accueillir la Coupe du monde 2026. Habituée à des figures locales (Bruce Arena, Gregg Berhalter) ou des anciennes figures du foot mondial (Jürgen Klinsmann), Team USA acquiert cette fois une pointure du coaching.

Nous avons tendance à faire des sessions de deux heures, les séances les plus longues que j’ai pu avoir en quatorze ans de sélection.…

Par Mathieu Plasse pour SOFOOT.com