Giroud, la tentation de Lille

Annoncé du côté de Lille ces dernières heures, Olivier Giroud pourrait bien retrouver la France et la Ligue 1, après treize années d'exil. Un retour sympathique d'un point de vue promotionnel (et émotionnel), mais aux contours plus flous au niveau sportif.

Samuel Umtiti, Djibril Sidibé, Steven NZonzi, Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, Corentin Tolisso, Benjamin Mendy, bientôt Paul Pogba et maintenant Olivier Giroud ? Les champions du monde 2018 se sentiraient-ils bien au bercail ? Alors qu’on le pensait en pré retraite du côté de Los Angeles, l’attaquant de 38 piges pourrait bien revenir en Europe et en Ligue 1, du côté de Lille plus exactement. Une possible arrivée dans le Nord au coup marketing indéniable mais à l’apport sportif potentiellement limité.

Un peu moins d’un an après son départ pour une aventure plutôt sexy sur le papier, le pli n’a pas pris. Sous contrat jusqu’à la fin de l’année civile, et avec un salaire annuel estimé à trois millions d’euros en Californie, il reste évidemment des barrières à faire tomber pour l’arrivée du bomber du côté de Pierre Mauroy, tout autant que les doutes sur son niveau actuel devront être confrontés à l’épreuve du terrain.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com