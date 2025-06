Gérald Baticle : « On ne peut que reconnaître notre défaite »

Et 1 et 2 et 3-0.

Après la lourde défaite contre les Allemands en demi-finale de l’Euro espoirs, le sélectionneur Gérald Baticle n’a pas pu faire autrement que de reconnaître la supériorité de la clique de Nick Woltemade . « On est triste d’être éliminé, mais on est tombé sur une très belle équipe allemande qui a su exploiter nos deux premières erreurs et est bien rentrée dans le match, déplorait l’ancien coach d’Angers. Sur l’ensemble du match, on ne peut que reconnaître notre défaite et leur souhaiter une belle finale. Même si je vous dis qu’on est triste et qu’on a le sentiment qu’on avait les moyens d’aller plus loin. » …

RFP pour SOFOOT.com