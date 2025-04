Gaza: une vidéo montre les dernières minutes des secouristes tués selon le Croissant-Rouge

Une image tirée d'une vidéo récupérée sur le téléphone portable d'un secouriste tué à Rafah dans le sud de Gaza selon le Croissant-Rouge palestinien le 5 avril 2025, montre des ambulances avec leurs gyrophares et un ambulancier près de l'un des véhicules à Rafah ( Palestinian Red Crescent / - )

Une vidéo récupérée sur le téléphone portable d'un secouriste tué avec d'autres membres du personnel médical en mars à Gaza, selon le Croissant-Rouge palestinien, montre leurs ambulances clairement reconnaissables et gyrophares allumés, avec le bruit de tirs nourris.

Le 23 mars, 15 secouristes et personnel humanitaire ont été tués par des tirs israéliens à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, où une guerre oppose Israël au mouvement islamiste palestinien Hamas depuis près de 18 mois, selon le Croissant-Rouge et l'ONU.

Il s'agit de huit membres du Croissant-Rouge palestinien, six membres de l'agence de défense civile de Gaza et d'un membre de l'Unrwa, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Leurs corps ont été retrouvés quelques jours plus tard enterrés sous le sable près de Rafah.

L'armée israélienne a indiqué jeudi enquêter sur "l'incident", tout en affirmant que ses soldats avaient tiré sur des "terroristes" et des "véhicules suspects" qui avançaient vers eux, sans en avoir préalablement informé les autorités israéliennes, tous feux éteints.

Des secouristes se consolent au complexe médical Nasser à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, après l'arrivée de corps de leurs collègues, le 30 mars 2025 ( AFP / - )

Mais sur la vidéo de six minutes et 42 secondes, publiée samedi par le Croissant-Rouge palestinien, on voit des ambulances circuler, phares et gyrophares allumés.

La vidéo, apparemment filmée depuis l'intérieur d'un véhicule en mouvement, montre un camion de pompiers rouge et des ambulances circulant dans l'obscurité.

- Tirs nourris, écran noir -

Une image tirée d'une vidéo récupérée sur le téléphone portable d'un secouriste tué à Rafah dans le sud de Gaza selon le Croissant-Rouge palestinien le 5 avril 2025, montre un camion de pompiers et des secouristes se diriger vers un véhicule en bord de route à Rafah ( Palestinian Red Crescent / - )

Les véhicules s'arrêtent ensuite à côté d'un autre garé en bord de route, et deux hommes l'un portant un uniforme d'ambulancier et l'autre un gilet de secouriste, en sortent.

On entend au même moment la voix de deux hommes parlant en arabe: l'un dit "un véhicule, un véhicule", "pourvu qu'ils n'ont rien". L'autre dit "on dirait un accident".

Quelques secondes plus tard, des tirs nourris éclatent et l'écran devient noir.

Le Croissant-Rouge a indiqué avoir retrouvé la vidéo sur le téléphone de Rifaat Radwan, l'un des secouristes tués.

"Cette vidéo réfute catégoriquement les affirmations de l'occupant selon lesquelles les forces israéliennes n'auraient pas ciblé les ambulances au hasard et que certains véhicules se seraient approchés de manière suspecte, sans gyrophares ni signes d'identification", a dit le Croissant-Rouge palestinien dans un communiqué samedi.

"Ces images exposent la vérité et détruisent ce faux récit", a-t-il indiqué.

Une image tirée d'une vidéo récupérée sur le téléphone portable d'un secouriste tué à Rafah dans le sud de Gaza selon le Croissant-Rouge palestinien le 5 avril 2025, montre une ambulance du Croissant-Rouge palestien aux feux et gyrophares allumés derrière d'autres véhicules à Rafah ( Palestinian Red Crescent / - )

Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha), la première équipe a été tuée par les forces israéliennes le 23 mars, et d'autres équipes d'urgence et d'aide ont été frappées l'une après l'autre pendant plusieurs heures alors qu'elles cherchaient leurs collègues disparus.

Le convoi avait été dépêché en réponse à des appels d'aide de civils pris au piège des bombardements à Rafah, avait indiqué le Croissant-Rouge.

- "Les juifs arrivent" -

Une ambulance transporte les corps de secouristes tués le 23 mars à Rafah dans le sud de Gaza, vers le complexe médical Nasser à Khan Younès (sud), le 30 mars 2025. ( AFP / - )

Dans la vidéo, l'ambulancier en train de filmer récite la déclaration de foi, la "shahada", traditionnellement prononcée par les musulmans avant la mort, alors que le bruit des tirs nourris continue sans cesse.

"Il n'y a de Dieu que Dieu, et Mohammed est son messager", répète-t-il sans arrêt, la voix tremblante de peur. "Pardonnez-nous les gars, pardonne-moi maman car j'ai choisi cette voie, celle d'aider les gens."

Il répète ensuite "Dieu, acceptez mon martyre et pardonnez-moi". Et juste avant la fin de la vidéo et alors que les tirs continuent, il dit: "les juifs arrivent, les juifs arrivent", en référence aux soldats israéliens.

La mort des travailleurs humanitaires a suscité un tollé international.

Jonathan Whittall, directeur de l'Ocha dans les territoires palestiniens, a déclaré que les victimes étaient "en uniforme, portant encore des gants" lorsqu'ils ont été retrouvés. L'Ocha a parlé de "fosse commune".

Un responsable militaire israélien a dit à l'AFP qu'ils avaient été "recouverts de sable et de draps de façon à éviter leur détérioration" en attendant qu'ils puissent être récupérés.

Des corps de secouristes palestiniens tués au complexe médical Nasser à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 30 mars 2025 ( AFP / - )

"Je suis horrifié par les meurtres de 15 personnels de santé et travailleurs humanitaires, qui soulèvent de nouvelles inquiétudes quant à la commission de crimes de guerre par l'armée israélienne", a dit jeudi le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, devant le Conseil de sécurité.

La guerre à Gaza a été déclenchée par une attaque menée le 7 octobre 2023 par le mouvement islamiste palestinien contre Israël.