Gaza: la Défense civile annonce 31 personnes tuées par des tirs israéliens en allant chercher de l'aide

information fournie par AFP • 11.06.2025 • 22:03 •

Plus d'adultes formés en milieu scolaire, une offre de soins plus lisible et graduée, davantage de soignants formés: le gouvernement a dévoilé mercredi un plan pour tenter de mieux repérer et soigner les troubles psychiques mais aussi de rendre plus attractive ... Lire la suite