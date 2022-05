Gaz : la CLCV invite à rester au tarif réglementé et à ignorer les courriers de l'État

Le tarif réglementé de vente du gaz doit être supprimé le 1er juillet 2023.

Malgré les courriers que leur envoie l'État, l'association Consommation Logement Cadre de vie (CLCV) recommande vendredi 13 mai aux consommateurs de rester au tarif réglementé du gaz face à la hausse du prix de l'énergie.

Face à la hausse des prix de l'énergie, "nous recommandons aux consommateurs concernés de ne pas tenir compte de ce courrier et de rester au tarif réglementé du gaz" , indique la CLCV dans un communiqué.

Le tarif réglementé de vente (TRV) du gaz doit être supprimé le 1er juillet 2023 , en accord avec la loi Pacte adoptée en avril 2019. À cette date, les 2,8 millions de consommateurs encore abonnés devront avoir choisi une nouvelle offre dite "de marché", à prix fixés librement sans intervention des pouvoirs publics. Pour informer les Français de ce changement et de la disponibilité d'offres de marché, la loi prévoit que l'État envoie cinq courriers aux clients du TRV, dont deux ont déjà été envoyés en 2020 et 2021. Le troisième courrier doit être adressé entre le 15 mai et le 15 juin prochains.

"Malvenu et contreproductif"

La CLCV estime que ce courrier est "parfaitement malvenu et contreproductif" dans le contexte actuel et pointe "l'instabilité contractuelle très problématique sur les offres de marché".

En effet, malgré le bouclier tarifaire décidé par le gouvernement, qui consiste en un gel du tarif réglementé du gaz (et donc des offres de marché indexées sur ce tarif), "certains opérateurs ont choisi de ne pas l'appliquer et ont donc laissé croître leurs tarifs", soutient la CLCV.

Pour l'association, le tarif réglementé est ainsi "le seul qui est assurément lié au bouclier tarifaire et offre donc une compétitivité et une sécurité inégalable pour les mois à venir".