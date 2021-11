Gaz à effet de serre : la France fait-elle mieux que les autres ?

Emmanuel Macron a livré lundi un discours ambitieux lors de l’ouverture de la COP26, à Glasgow, appelan les pays les plus émetteurs de CO2 à rehausser « leurs ambitions dans les 15 jours qui viennent ». 120 chefs d’État et de gouvernement sont représentés à ce nouveau sommet pour décider ensemble d’une trajectoire visant à limiter le changement climatique. Dans cette lutte, la France n’est pas le pire élève. Est-ce à dire qu’elle est exemplaire ?

Il y a quelques jours, Pierre-Henri Dumont, porte-parole de Xavier Bertrand, affirmait que la France était « le pays, dans l’Union européenne, qui produit le moins de CO2 par habitant pour son énergie ». En réalité, si les Français sont effectivement loin derrière la plupart de leurs voisins en termes d’émissions par habitant, ils ne sont pas non plus les meilleurs. La France émet ainsi chaque année 5 tonnes de CO2 par habitant, contre plus de 8 tonnes pour l’Allemagne, et 16 pour le Luxembourg. Mais le Portugal et la Suède, par exemple, ont des émissions encore plus faibles, rapportées à leur population : respectivement 4,8 et 4,3 tonnes.

9 % de la production d’électricité française provient d’énergies fossiles

La France s’en sort assez bien en matière de décarbonisation des énergies : en 2020, les énergies fossiles représentaient 9 % de sa production d’électricité. Alors que le renouvelable n’en représente que 23 %,

