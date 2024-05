information fournie par So Foot • 23/05/2024 à 00:38

Gasperini et Lookman aux anges après le sacre de l’Atalanta

Lookman, regardez ces champions !

Championne d’Europe, l’Atalanta a brisé une disette vieille de 61 ans face au Bayer Leverkusen (3-0), ce mercredi. Gian Piero Gasperini, l’artisan sur le banc de ce titre historique s’est exprimé en ces termes auprès de Sky Sports : « C’est un sentiment merveilleux. Les garçons ont été incroyables, la performance collective a été fantastique. On ne pouvait pas se contenter de défendre dans un tel match. Nous savions que Leverkusen était très fort en attaque, mais qu’ils l’étaient moins si on les obligeait à défendre. Tout s’est déroulé comme prévu dès le début du match. Plus que tout, c’est la manière avec laquelle nous l’avons fait qui compte. Nous méritions totalement de gagner ». …

AL pour SOFOOT.com