Füllkrug sauve les miches allemandes contre la Suisse

L’Allemagne se dirigeait vers un cassage de gueule qui n’aurait pas été illogique, mais le numéro 9, remplaçant au coup d’envoi, a égalisé dans le temps additionnel (1-1) pour offrir la première place au pays hôte.

Suisse 1-1 Allemagne

Buts : Ndoye (28 e ) pour la Nati // Füllkrug (90 e +2) pour la Mannschaft

Après ses deux victoires froides et nettes (Écosse, 5-1, Hongrie, 2-0) pour entamer son Euro, on ne pensait pas que le pays hôte galérerait autant, ne serait-ce que pour arracher un maigre point face à son concurrent du groupe A, la Suisse. Au terme de 92 minutes de malchance, mais surtout de gaucherie allemande à Francfort, il a fallu que les seconds couteaux sortis du banc par Julian Nagelsmann se retroussent les manches pour ne pas terminer cette phase de poules dans le ridicule : David Raum a enroulé au second poteau et Niclas Füllkrug a déposé le cuir petit filet opposé, lui qui était déjà entré en jeu pour fusiller Angus Gunn, huit jours plus tôt. Un but partout, l’invincibilité est conservée, la première place aussi. Ouf.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com