Franck Haise réagit à un possible retour de Raphaël Varane à Lens

Un appel des deux pieds.

Depuis l’annonce du départ de Raphaël Varane de Manchester United, l’Artois est en ébulition. Formé chez les Sang et Or, l’ancien du Real a toujours clamé son attachement à Lens, où certains le verraient bien terminer sa carrière. « Le plus probable aujourd’hui, c’est que je finisse à Manchester ou Lens » , avait prédit Varane en mars 2023. Le sujet est donc arrivé jusqu’aux oreilles de Franck Haise, présent en conférence de presse avant l’ultime journée de Ligue 1 et la réception de Montpellier.…

VD pour SOFOOT.com