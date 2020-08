Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Vers une généralisation du port du masque en entreprise à la rentrée Reuters • 18/08/2020 à 14:33









FRANCE: VERS UNE GÉNÉRALISATION DU PORT DU MASQUE EN ENTREPRISE À LA RENTRÉE PARIS (Reuters) - Le gouvernement souhaite systématiser le port du masque dans les entreprises à l'exception des bureaux individuels et continue d'encourager le télétravail, a annoncé mardi le ministère du Travail dans un communiqué. Ces propositions ayant vocation à être intégrées dans le protocole sanitaire national en prévision de la rentrée ont été présentées mardi aux partenaires sociaux à l'occasion d'un entretien avec la ministre du Travail Elizabeth Borne et son secrétaire d'Etat Laurent Pietraszewski. "La meilleure chose que nous pouvons faire pour préparer la rentrée, c'est de rassurer les salariés sur le fait que, collectivement, nous prenons les précautions pour éviter la propagation du virus. Il en va de la protection de la santé des travailleurs et de la continuité de notre activité économique", a souligné Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, dans un communiqué. Depuis quelques semaines, une recrudescence du nombre de cas de coronavirus est constatée en France, ainsi qu'une augmentation du nombre de clusters sur l'ensemble du territoire, notamment dans les entreprises. La hausse du nombre de nouvelles contaminations au cours des dernières semaines a conduit par ailleurs de nombreuses villes, dont Paris et Marseille, à imposer le port du masque à l'extérieur dans les quartiers les plus animés pour tenter d'enrayer la propagation du virus. L'épidémie a fait plus de 30.000 morts en France. (Myriam Rivet et Jean-Michel Bélot)

