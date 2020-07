Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : Port du masque dans les lieux publics obligatoire dès la semaine prochaine Reuters • 16/07/2020 à 11:27









FRANCE : PORT DU MASQUE DANS LES LIEUX PUBLICS OBLIGATOIRE DÈS LA SEMAINE PROCHAINE PARIS (Reuters) - Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi que l'obligation du port du masque dans des lieux publics clos entrerait en vigueur dès la semaine prochaine, et non à la date du 1er août comme initialement envisagé. "Nous envisagions la mise en vigueur de [cette disposition] le 1er août parce qu'encore une fois, nous agissons dans une logique préventive et pas sous l'empire de l'urgence", a-t-il dit lors de sa déclaration de politique générale au Sénat. "J'ai entendu et compris que cette échéance apparaissait tardive ou suscitait quelques interrogations, le décret entrera donc en vigueur la semaine prochaine". Le président Emmanuel Macron avait auparavant annoncé, lors de son entretien du 14 juillet, que le port du masque allait devenir obligatoire à partir du 1er août dans les lieux publics clos en France face à la légère recrudescence de l'épidémie de coronavirus. Dans le département de la Mayenne, classé mercredi en situation de "vulnérabilité élevée", le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé jeudi que le port du masque dans les lieux publics était obligatoire dès à présent. (Blandine Hénault, édité par Gwénaëlle Barzic)

