France-Pologne, pour finir le travail

Les Bleus vont tenter de retrouver le chemin des filets, ce mardi soir à Dortmund, pour battre la Pologne, se rassurer et pourquoi pas s’installer à la première place du groupe.

Comme en 2021, et comme à chaque fois depuis le début de l’ère Didier Deschamps, l’équipe de France aborde son dernier match de la phase de poules d’une grande compétition avec la certitude que son aventure ne va pas s’arrêter là. Dans ce format de l’Euro à 24 écuries, quatre points suffisent à voir les huitièmes de finale, dont le chemin s’est définitivement ouvert la veille de ce France-Pologne pour les Bleus. « Le principal intérêt du match de demain, c’est d’obtenir la première place » , posait N’Golo Kanté, un homme de peu de mots, au BvB Stadion Dortmund, où la France avait connu la défaite contre l’Allemagne en septembre 2023.

Le sélectionneur n’a pas voulu le dire trop fort, mais sa bande aurait tout intérêt à ravir la pole position aux Pays-Bas, qui se déplaceront en Autriche au même moment. Pour deux raisons : basculer dans la partie de tableau où ne se trouveront ni l’Allemagne, ni l’Espagne et ni le Portugal (mais possiblement l’Angleterre et la Belgique) ; et s’offrir un jour supplémentaire de repos et de préparation en ayant rendez-vous le 2 juillet, à Leipzig, plutôt que le 1 er à Düsseldorf. Les fameux gains marginaux, ceux qui peuvent avoir leur importance dans un tournoi quand celui-ci dure un mois.…

Par Clément Gavard, à Dortmund pour SOFOOT.com