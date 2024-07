France: la consommation des ménages toujours inférieure à sa tendance pré-Covid en 2023

Malgré une légère progression en 2023 (+0,8%), les dépenses de consommation des ménages français sont restées nettement inférieures à leur tendance d'avant-crise sanitaire, indique jeudi une étude de l'Insee.

Pour parvenir à cette conclusion, l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a calculé le niveau que les dépenses de consommation des ménages auraient atteint en 2020, 2021, 2022 et 2023 si leur progression s'était poursuivie au même rythme qu'entre 2015 et 2019 (+1,5% par an en moyenne).

Résultat: en 2023, "la dépense de consommation finale des ménages est inférieure de 3,1% à sa tendance en volume d'avant-crise sanitaire", explique-t-il alors que l'inflation a renoué en 2022 et 2023 avec des niveaux inédits en France depuis les années 1980.

Les dépenses des ménages français se sont ainsi chiffrées à 1.301,3 milliards d'euros, là où elles auraient dû atteindre 1.342,5 milliards si l'indicateur avait continué à progresser à la même vitesse que sur la période 2015-2019.

Après avoir culminé à 7,7% en 2020, l'écart entre les dépenses effectives et la tendance de consommation pré-crise s'était réduit à 4,2% en 2021 puis 2,6% en 2023.

Dans le détail, les dépenses de transport des Français ont été inférieures de 13% à leur tendance pré-Covid en 2023 et leurs dépenses énergétiques (électricité, gaz et "autres combustibles") se sont inscrites en recul de 7,1%, "en lien avec la hausse des prix de l'énergie".

"Les dépenses de produits alimentaires et boissons non alcoolisées sont en deçà de 4,2% de leur tendance d'avant-crise, tout comme les boissons alcoolisées (-3,7%) et les dépenses en articles d'habillement et en chaussures (-6,3%)", précise encore l'Insee.

En revanche, les dépenses d'hébergement et de restauration ont dépassé de 3,1% leur tendance pré-crise en 2023, tout comme les dépenses d'information et communication (+4,6%).

Alors que le pouvoir d'achat est l'une des principales thématiques de la campagne pour les élections législatives, dont le second tour est prévu dimanche, l'Insee indique qu'en moyenne, le pouvoir d'achat brut individuel ("par unité de consommation") a progressé de 0,3% en 2023, après un recul de 0,4% l'année précédente.

L'Insee relève aussi que les dépenses "pré-engagées" (difficilement renégociables à court terme: loyers, factures énergétiques, assurances...) ont augmenté de 1,2% en 2023, un rythme identique à celui constaté entre 2015 et 2019.