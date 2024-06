France: l'activité du secteur privé à nouveau en repli en juin, selon l'indice PMI Flash

L'activité du secteur privé en France s'est inscrite en recul en juin, pour le deuxième mois consécutif, pénalisée par une baisse de la demande, sur fond d'incertitude liée aux législatives, ont indiqué vendredi le cabinet S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

( AFP / - )

L'indice PMI Flash s'est établi à 48,2 en juin, renforçant sa contraction après 48,9 (revu en baisse) en mai. Un indice supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité, un chiffre inférieur à ce seuil reflète à l'inverse un tassement.

Selon S&P et la HCOB, les nouvelles affaires ont enregistré une baisse, "le fort repli" de la demande ayant engendré "une accélération de la contraction de l'activité globale".

"Si les entreprises interrogées attribuent principalement cette baisse des niveaux d’activité à une diminution du nombre de clients et à la baisse des nouvelles affaires, d’autres ont également imputé cette tendance aux élections législatives", ont souligné S&P et la HCOB.

Tant le secteur manufacturier (45,3 après 46,4 en mai) que celui des services (48,8 après 49,3) ont vu leur baisse s'accentuer.

La confiance s'est également détériorée en juin, passant sous sa moyenne de long terme, signe selon S&P et la HCOB de l'incertitude liée à l'issue des élections législatives des 30 juin et 7 juillet en France et du contexte politique international.

Malgré cet environnement défavorable, l'emploi a continué à croître en juin, mais uniquement dans les services.