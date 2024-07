France: fort recul de la production manufacturière en juin (PMI)

La production manufacturière française a enregistré en juin "son plus fort recul depuis janvier", selon l'indice PMI publié lundi par l'agence S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

( AFP / LOU BENOIST )

L'indice la mesurant "signale une forte détérioration de la conjoncture du secteur", qui en outre s'accélère: il est passé de 46,4 en mai à 45,4 en juin. Un indice en dessous de 50 indique une contraction de l'activité.

Le recul des nouvelles commandes s'est intensifié, et malgré tout, les prix de vente ont affiché leur plus forte hausse depuis quinze mois.

Les quelque 400 chefs d'entreprises interrogés pour cette enquête du 12 au 21 juin attribuent généralement la nouvelle diminution du volume global des nouvelles commandes à "un environnement défavorable à la demande".

L'enquête montre aussi une baisse de la demande en provenance de l'étranger en fin de deuxième trimestre. La contraction des nouvelles commandes à l'export a cependant ralenti au cours du mois pour afficher son rythme le plus faible depuis trois mois.

La contraction de la production manufacturière est liée en partie à la diminution des nouvelles commandes automobiles, selon l'enquête.

Elle a aussi mis en évidence le développement de capacité excédentaire dans les usines, comme le montre la forte baisse du volume du travail en cours enregistrée en juin.

En conséquence, l’emploi a diminué pour un treizième mois consécutif, à un taux au plus haut depuis mars. Les plus fortes suppressions de postes se retrouvent dans les secteurs des biens intermédiaires et des biens d’équipement.

Pour autant, les entreprises interrogées anticipent une croissance de leur production au cours des douze prochains mois, même si le degré d’optimisme s’est légèrement replié par rapport à mai et demeure inférieur à sa moyenne de long terme.

Norman Liebke, économiste à la HCOB, voit au total se dessiner "un scénario pessimiste" pour l'industrie manufacturière français.

"On s'inquiètera notamment de la réaccélération de l'inflation observée en juin", selon lui. La hausse des prix des achats "particulièrement marquée" dans les biens intermédiaires "préfigure un renforcement général des pressions inflationnistes dans l’ensemble du secteur", estime l'économiste.