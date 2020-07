Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Evacuation de camps de migrants en Seine-Saint-Denis Reuters • 29/07/2020 à 08:26









FRANCE: EVACUATION DE CAMPS DE MIGRANTS EN SEINE-SAINT-DENIS PARIS (Reuters) - La Préfecture de police a indiqué mercredi matin via Twitter procéder à l'évacuation de campements installés à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, précisant qu'il s'agissait d'une opération dans la continuité de celles "menées depuis fin 2019 dans le nord-est parisien". Selon BFM TV, l'évacuation concerne quelque 1.500 migrants au moins. (Bureau de Paris)

