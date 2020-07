Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Darmanin dit vouloir stopper "l'ensauvagement" d'une partie de la société Reuters • 25/07/2020 à 11:08









FRANCE: DARMANIN DIT VOULOIR STOPPER "L'ENSAUVAGEMENT" D'UNE PARTIE DE LA SOCIÉTÉ PARIS (Reuters) - Le nouveau ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin déclare dans un entretien au Figaro vouloir stopper "l'ensauvagement" d'une partie de la société française, à la veille d'un déplacement avec le Premier ministre à Nice sur le thème de la sécurité. "(...) nous assistons à une crise de l'autorité. Il faut stopper l'ensauvagement d'une certaine partie de la société", déclare Gérald Darmanin dans l'entretien mis en ligne sur le site du Figaro. "Il faut réaffirmer l'autorité de l'État, et ne rien laisser passer", ajoute-t-il. Le ministre se déplacera samedi aux côtés de Jean Castex et du ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti à Nice (Alpes Martitimes) où des tirs ont éclaté devant un supermarché en début de semaine. "Il y a des actes profondément inadmissibles. (...) Nous ferons des annonces concrètes pour lutter contre ces actes inadmissibles", a promis le Premier ministre Jean Castex, en marge d'un déplacement. Gérald Darmanin avait déjà dit un peu plus tôt dans le mois sa volonté de "réaffirmer l'autorité" et de protéger "les honnêtes gens" en réponse à l'émotion créée par le décès d'un chauffeur de bus de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) violemment agressé alors qu'il travaillait. (Gwénaëlle Barzic)

