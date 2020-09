Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: BNP sous le coup d'une enquête liée au conflit du Darfour, selon la FIDH Reuters • 24/09/2020 à 16:04









FRANCE: BNP SOUS LE COUP D'UNE ENQUÊTE LIÉE AU CONFLIT DU DARFOUR, SELON LA FIDH PARIS (Reuters) - Une information judiciaire a été ouverte le 22 septembre dernier à Paris à l'encontre de BNP Paribas, qui est accusée de "complicité de crimes contre l'humanité" commis au Soudan, annonce sur son compte twitter la Fédération internationale pour les droits de l'Homme (FIDH). La FIDH et dix autres plaignants ont porté plainte en septembre 2019 contre la banque française, qu'ils accusent d'avoir indirectement contribué aux exactions du régime soudanais au Darfour. (Maya Nikolaeva et Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

