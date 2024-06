France-Belgique : une chance au tirage ?

La Belgique, incapable de battre l'Ukraine mercredi, affrontera la France en huitièmes de l'Euro 2024, pour de salivantes retrouvailles. Mais est-ce une si bonne pioche pour les Bleus ?

Six ans après la demi-finale de Coupe du monde homérique entre la France et la Belgique, lors de laquelle la bande de Didier Deschamps l’avait emporté grâce à un coup de casque de Samuel Umtiti (1-0), les deux nations vont de nouveau se foutre sur la gueule dans un tournoi international majeur, ce lundi (18 heures) à l’Arena de Düssedorf en huitièmes de finale de l’Euro. Des retrouvailles palpitantes, bien que les deux équipes n’affichent pas leur meilleur visage depuis le début de la compet’. Pour preuve, la Belgique n’a glané que quatre points dans le groupe E, face à la Slovaquie, la Roumanie et l’Ukraine. Rassurant pour les Bleus ?

Les oreilles qui sifflent

La scène a marqué les esprits. Dès qu’Anthony Taylor a scellé la fin de la rencontre entre la Belgique et l’Ukraine, actant un 0-0 plus qu’ennuyeux, les joueurs de Domineco Tadesco ont eu droit à une bronca de la part de leur supporters, présents en nombre à Stuttgart. Si les sifflets ont surpris Wout Faes et ses coéquipiers, qui n’ont pas pris la peine de saluer leur public, les Diables rouges – à l’image de plusieurs grandes nations dans cette Euro – ont pourtant largement déçu lors de cette phase de poules. Après un revers inaugural surprenant face à la Slovaquie (0-1), la Belgique s’est relancé contre la Roumanie (2-0) avant de trembler pour son dernier match de poule, contre l’Ukraine (0-0). Et le jeu proposé est tout sauf enthousiasmant.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com