France-Angleterre : cette fois, c'est la bonne ?

Après avoir encaissé pas mal d'échecs en grandes compétitions, l'équipe de France commence son Euro 2025 contre les tenantes du titre anglaises. Une affiche idéale pour être dans le bain.

En 2017, Olivier Echouafni répétait que la France n’avait rien gagné, qu’elle n’était pas favorite de l’Euro. Un France-Angleterre débarquait. Grace Geyoro avait 20 ans, Sakina Karchaoui 21, Kadidiatou Diani et Griedge Mbock 22. Certaines avaient gagné le Mondial U17 (en 2012), l’Euro U19 (2013). C’était écrit : la France allait passer les quarts d’une grande compétition. Mais Jodie Taylor a marqué, l’Angleterre a vu les demies de l’Euro, pas la France. Huit ans plus tard, l’équipe de France démarre ce samedi son Euro contre l’Angleterre. Avec un statut, celui de championnes des matchs amicaux, une équipe et un nouveau coach, mais toujours la même pression : aller chercher un premier trophée, après de multiples quarts perdus et une demie en 2022. L’affiche est belle, et le moment peut permettre de mesurer la hauteur du plafond de verre.

Mission rémission

En face, il n’y a pas seulement les inventeurs du jeu, un rival historique, transposable au rugby et partout ailleurs. Il n’y a pas seulement une nation défaite en 2011, époque Bussaglia, Abily, Thiney et toutes les autres, pour aller chercher une place en demi-finales de la Coupe du monde. Non, devant les Bleues se dressent Sarina Wiegman, les dernières gagnantes de l’Euro, mais aussi et surtout un modèle de développement et d’engouement autour du ballon rond. La France en est loin aujourd’hui. Mais elle dispose d’un vivier excellent et d’un entraîneur, Laurent Bonadei, de mieux en mieux installé sur le banc. Arrivé en septembre, il démarre sa première grande compétition comme entraîneur principal.…

Par Ulysse Llamas, avec Léna Bernard, en Suisse pour SOFOOT.com