Fracture au visage pour Barnabás Varga

Le diagnostic est tombé.

Le Hongrois Barnabás Varga souffre d’une fracture au visage après son violent choc avec le gardien écossais Angus Gunn lors du Écosse-Hongrie (0-1) de ce dimanche soir. C’est son sélectionneur Marco Rossi qui a donné des nouvelles : « Il sera probablement opéré dans les heures qui viennent car il a subi une fracture ici (en plaçant son doigt juste sous l’oeil gauche) . Si nous allons plus loin dans la compétition, il ne fera bien sûr plus partie de l’équipe. » L’avant-centre de 29 ans avait été évacué sur civière puis transporté à l’hôpital, après avoir mis en PLS par ses coéquipiers et caché par des draps lors de l’intervention médicale. Les images ont fait froid dans le dos et ont tristement rappelé l’accident de Christian Eriksen lors du Danemark-Finlande d’il y a trois ans. « Plusieurs os du visage de Barnabás Varga ont été brisés sur la collision, et il a également subi une commotion cérébrale » , a communiqué la Fédération hongroise.…

LL pour SOFOOT.com