Foot/Droits TV: fin de la médiation entre la LFP et DAZN, pour quelle solution ?

Une journaliste avec un icro portant les logos de DAZN et de la Ligue 1 le 28 février 2025 au stade Louis-II avant un match de championnat entre Monaco et Reims. La médiation dans le litige financier sur les droits TV entre le diffuseur principal de la L1, DAZN, et la Ligue de football professionnel (LFP) prend fin mardi ( AFP / Valery HACHE )

La médiation dans le litige financier sur les droits TV de la Ligue 1 entre son diffuseur principal, DAZN, et la Ligue de football professionnel (LFP) prend fin mardi, avec l'objectif de sortir le football français de l'impasse, sans certitude d'y parvenir.

Plusieurs scénarios sont sur la table mais si les deux parties ne se sont pas mises d'accord, le conflit pourrait se régler devant la justice.

Selon une source proche du dossier, une solution à court terme portée par DAZN est un accord pour un retrait dès la fin de l'actuelle saison avec "des conditions à définir" (en l'état, le contrat liant DAZN au football français court jusqu'en 2029, avec une possibilité de sortie à la fin de la saison 2025-26).

Une solution à long terme également proposée par la plateforme de streaming permettrait la poursuite de son partenariat avec la LFP, mais en "revoyant totalement le contrat" avec l'exclusivité de la diffusion (y compris le 9e match actuellement diffusé à chaque journée de L1 par beIN Sport), une amélioration du produit et de meilleurs accès aux acteurs du championnat. L'idée est d'inclure une part variable très conséquente dans le montant des droits versés par la plateforme, avec un contrat s'achevant comme prévu initialement dans quatre ans, précise cette même source.

De son côté, la LFP voudrait que l'association entre les deux parties se poursuive pour deux saisons en repoussant d'un an la clause de sortie actuelle (en l'état, le contrat initial permet à l'une ou l'autre des parties d'en sortir à la fin de la saison 2025-26).

Sur ce sujet, un conseil d'administration de la Ligue en visioconférence est prévu mardi à 16h00. Cette réunion est précédée par un collège des clubs de Ligue 1 puis de Ligue 2, qui a débuté à 14h00, a indiqué une autre source proche des discussions.

- Inquiétude des clubs -

Contactés par l'AFP, la Ligue et DAZN n'ont pas souhaité faire de commentaires dans l'immédiat.

Depuis plus d'un mois, un médiateur mandaté par le tribunal de commerce de Paris tente de trouver un terrain d'entente entre les deux parties. Sa mission était censée initialement se terminer le 31 mars.

Un caméraman au travail le 19 octobre 2024 au stade Francis-Le Blé avant un match de championnat entre Brest et Rennes. Le conflit sur les droits TV amplifie l'inquiétude des équipes les plus fragiles sur le plan financier ( AFP / FRED TANNEAU )

Le foot français continue d'évoluer dans un contexte brûlant sur fond de tensions de plus en plus vives entre la LFP et DAZN, détenteur des droits de huit des neuf rencontres de Ligue 1 par journée pour 400 millions d'euros annuels jusqu'en 2029. La plateforme britannique de streaming sportif réclame en justice à la LFP 573 millions d'euros "pour manquement observé" et "tromperie sur la marchandise".

La plateforme, qui se plaint notamment des conditions d'exploitation difficiles liées au piratage et du manque de coopération de certains clubs pour mettre en valeur le "produit Ligue 1", a finalement versé à la LFP une partie de son échéance du mois de janvier (35 millions d'euros) qu'elle avait refusé dans un premier temps de payer.

Ce conflit amplifie l'inquiétude des équipes les plus fragiles sur le plan financier et ravive les dissensions entre les présidents de clubs au sujet de la stratégie de la Ligue et de son président, Vincent Labrune, dans le dossier des droits TV.