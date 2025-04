Fonction publique: Bayrou exhorte à maitriser les mesures catégorielles

information fournie par AFP • 24.04.2025 • 18:34 •

Elles ont moins de force que les mâles et pourtant les femelles bonobos ont un statut social plus élevé dans ces communautés de primates, qu'une nouvelle étude explique par leur capacité à former des coalitions. Avec les chimpanzés, les bonobos sont nos plus proches ... Lire la suite