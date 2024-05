Florentino Pérez à Paris pour l’anniversaire de la FIFA… et Mbappé ?

À quelques heures près, il a manqué le repas d’adieu de Kylian Mbappé.

Florentino Pérez est arrivé à Paris ce mardi 21 mai à l’occasion des 120 ans de la FIFA. L’homme d’affaires madrilène a fait le déplacement dans la capitale française en tant que président du Real Madrid et représentant de l’Espagne, l’une des fédérations fondatrices de la FIFA. Mais au-delà de cette célébration, on sait d’ores et déjà que le nom de Kylian Mbappé sera sur toutes les lèvres. Selon toute vraisemblance, l’attaquant tricolore s’apprête à rejoindre le Real Madrid mais son sort n’est pas encore fixé quant à sa présence ou non aux Jeux olympiques (26 juillet – 11 août).…

LL pour SOFOOT.com