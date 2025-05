Finale de Ligue des champions : Pierre Kalulu a fait son choix

Il est Français, il appartient à Milan et il jouait en faveur de la Juventus cette saison.

Alors, il ne semble pas compliqué pour Pierre Kalulu de savoir quelle équipe il va soutenir lors de la finale de Ligue des champions opposant le Paris Saint-Germain et l’Inter : le défenseur souhaite voir le club de la capitale s’imposer. « E n Ligue des champions, à part s’ils jouent contre moi, je suis toujours pour eux , a déclaré l’arrière central, en conférence de presse. J e n’ai pas été contre eux, je ne le serai pas ce soir non plus. D’autant plus qu’ils jouent contre l’Inter, je ne vais pas souhaiter que l’Inter gagne quand même… » …

FC pour SOFOOT.com