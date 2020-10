Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Feu vert du Parlement européen pour un objectif de réduction des émissions de 60% d'ici 2030 Reuters • 07/10/2020 à 11:49









FEU VERT DU PARLEMENT EUROPÉEN POUR UN OBJECTIF DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE 60% D'ICI 2030 par Kate Abnett BRUXELLES (Reuters) - Le Parlement européen a voté mardi en faveur de l'objectif juridiquement contraignant pour l'Union européenne (UE) visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 60% d'ici 2030 par rapport aux niveaux des années 1990, selon les résultats du vote publiés mercredi. Cet objectif s'avère plus ambitieux que celui d'une réduction des émissions nettes d'"au moins 55%" d'ici 2030 proposé par la Commission européenne, qui souhaite approuver sa nouvelle stratégie environnementale d'ici la fin de l'année. La majorité de l'assemblée législative a voté pour l'objectif de réduction des émissions de 60%, qui sera l'objet d'un nouveau vote mercredi. Cet objectif, qui est fixé actuellement à 40%, devra ensuite obtenir l'accord des Etats membres, actuellement divisés sur son degré d'ambition. Environ la moitié des 27 pays membres de l'UE ont déclaré être favorables à une réduction des émissions d'"au moins 55%" d'ici 2030. Parmi les opposants, figurent la République tchèque ou encore la Pologne, pays à forte consommation de charbon, qui a dit souhaiter une analyse économique plus détaillée avant d'approuver tout nouvel objectif. La réduction de 55% des émissions d'ici 2030 est nécessaire pour que l'UE s'approche de son objectif de rendre son économie neutre sur le plan carbone d'ici 2050, ont noté les experts. La nouvelle stratégie environnementale de l'UE sera discutée par les dirigeants des 27 Etats membres lors d'un sommet européen qui se déroulera en octobre ou novembre. Elle requiert l'approbation unanime de tous les Etats membres. (Kate Abnett, Anait Miridzhanian pour la version française, édité par Blandine Hénault)

