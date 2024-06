FC Bundestag : Députés et des Hommes

Alors que l’Assemblée nationale française a fêté les dix ans de la création de son équipe de foot, les députés allemands disposent de leur propre club depuis presque six décennies. De quoi appuyer la maxime en vogue outre-Rhin, selon laquelle « le football est la chose secondaire la plus importante au monde ». Et ce, même si la victoire est rarement au rendez-vous.

Mardi 18h : au stade olympique de Berlin, l’arbitre vient de donner le coup d’envoi du match entre l’Autriche et les Pays-Bas, tandis qu’à 500 kilomètres de là, c’est la rencontre entre la France et la Pologne qui vient de démarrer à Dortmund. Mais à ces deux joutes cruciales pour le dénouement du groupe D, il faut en ajouter une troisième qui, elle, compte pour rien, si ce n’est mettre en lumière le fait que onze millions d’Allemands sont atteints de diabète et que chaque minute, un nouveau cas est détecté de ce côté-ci du Rhin, ce qui représente près de 600 000 personnes. C’est énorme et c’est la raison même pour laquelle le FC Diabétologie existe. En ce mardi ensoleillé, cette équipe de charité entraînée par le légendaire Christoph Daum – absent en raison d’un « empêchement de dernière minute », mais qui transmet malgré tout « ses meilleures salutations » – affronte un autre XI pas comme les autres : celui des députés allemands, plus connu sous le nom de FC Bundestag.

Photos : JD

Par Julien Duez, à Berlin pour SOFOOT.com