Fauché dans la fleur de Sage

Quatorze mois après son arrivée sur le banc de l'OL, Pierre Sage a pris la porte, limogé par John Textor, proprio amateur des licenciements d'entraîneurs, alors que le club rhodanien reste en course pour le podium en Ligue 1. Un timing étrange qui interroge : était-ce vraiment le moment de tourner la page ?

C’est la loi du football, passer de rien à tout puis de tout à rien, ou vice-versa. Pierre Sage le savait, et il en a fait les frais. L’entraîneur de l’Olympique lyonnais a été démis de ses fonctions par John Textor lundi, au lendemain d’un match nul sans saveur contre le FC Nantes à la Beaujoire (1-1). Cette contre-performance face à un club qui joue le maintien a sans doute été la goutte de trop pour le propriétaire américain mais le vase était déjà bien rempli avant ce week-end. Les Lyonnais n’ont plus gagné toutes compétitions confondues depuis le 4 janvier et une courte victoire à l’arrachée contre Montpellier, alors bon dernier. Depuis, se sont enchaînés trois nuls et deux défaites, dont une humiliante aux tirs au but contre Bourgoin-Jallieu, club de National 3, en 16 es de finale de Coupe de France. De quoi convaincre Textor de s’en débarrasser pour nommer, probablement, Paulo Fonseca.

Le pompier est remercié

Installé un peu par surprise pour succéder à Fabio Grosso fin novembre 2023 alors qu’il était le directeur du centre de formation rhodanien, Pierre Sage a pourtant su prouver petit à petit, qu’avec quelques idées, une personnalité attachante qui inspire le respect et un discours clair, il avait sa place sur le banc d’un club de Ligue 1. D’abord nommé provisoirement lorsque les Lyonnais étaient au fin fond du classement, lanterne rouge avec sept points, il a redressé le club, renouant avec la victoire jusqu’à être confirmé à son poste, d’abord jusqu’à la trêve hivernale, puis jusqu’à la fin de saison. Le 3 juillet dernier, il avait même prolongé jusqu’en 2026 après avoir réussi à faire une remontée spectaculaire à la sixième place, européenne, avec 37 points pris sur 51 lors de la phase retour, et à accrocher une finale de Coupe de France, perdue contre le PSG.…

Lucie Lemaire pour SOFOOT.com