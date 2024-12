Farès Bahlouli : « J’étais un gamin qui voulait juste jouer au foot »

C’est le cadeau de Noël de Sofoot.com : un entretien exceptionnel avec Farès Bahlouli. À 29 ans, si cela fait deux ans qu’il n’a pas joué, le Lyonnais n’a pas dit adieu au football. De l’OL à la guerre en Ukraine, de Jean-Michel Aulas à Marcelo Bielsa, des coups bas de Christophe Galtier à une injection qui aurait pu tourner au drame : pendant 1h30, Bahlouli a tout lâché sur une carrière digne d’une série Netflix. Accrochez-vous, ça secoue. Et ça régale.

Farès, la dernière trace qu’on a de toi sur un terrain remonte à octobre 2022, avec le club ukrainien de Dnipropetrovsk. Tu en es où depuis ?

Je suis rentré à Lyon. Il y a pratiquement deux ans, je joue à Dnipro. Mais l’atmosphère de la guerre est trop pesante. Je demande à résilier. Ils acceptent. Quelques clubs sont intéressés par moi pour rebondir. On arrive au mercato. Mais, ensuite, silence radio, plus aucune nouvelle de Dnipro. Ils me répondent à la fin du mercato avec une résiliation bidon. Quand je veux m’engager avec un autre club, je suis encore enregistré comme joueur chez eux. Il y a un an et deux mois de bagarre avec eux, de bataille juridique, avec des avocats. En plus, ils me doivent de l’argent. Ça va jusqu’à la FIFA. J’ai gain de cause, mais je ne peux pas jouer pendant tout ce temps.…

Propos recueillis par Timothé Crépin pour SOFOOT.com