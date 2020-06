EXCLUSIF. Deux tiers des Français pour un remaniement avec... Édouard Philippe

Le Premier ministre Édouard Philippe le 29 mai 2020 à Matignon. © THOMAS SAMSON / AFP

Un remaniement gouvernemental est dans l'air, et dans les têtes des Français. Plus des deux tiers d'entre eux, selon un sondage réalisé par Ipsos et Sopra Steria pour Le Point*, 69 %, très exactement, demandent un changement de gouvernement. Ce remaniement ne revêt pas un degré d'urgence absolu : ils ne sont que 35 % de sondés à le souhaiter juste après le second tour des élections municipales, le 28 juin - pour 30 %, le président peut attendre la rentrée. « On ne peut pas dire qu'il y ait une demande ardente pour un remaniement immédiat et profond », souligne Brice Teinturier, directeur général adjoint d'Ipsos.

Qui met en avant le second enseignement de cette étude : « La grande majorité des Français ne souhaite pas un remaniement d'ampleur intégrant un changement de Premier ministre. » Ils sont 62 % à le dire, et parmi ceux-ci la moitié se prononce pour un remaniement limité « en gardant Édouard Philippe » et l'autre moitié prône une continuité avec ce Premier ministre et son équipe actuelle. Ils ne sont donc que 38 % à soutenir l'idée d'un remaniement « d'ampleur » avec changement du chef du gouvernement.

La grande majorité de ceux qui partagent cette opinion se recrute chez les partisans

