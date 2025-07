Examens, horaires, bâti: les syndicats exigent d'adapter l'école à la canicule

Les syndicats fustigent un manque de préparation de l'Education nationale face à la canicule et exigent "des mesures concrètes" pour adapter l'école au changement climatique ( AFP / Philippe LOPEZ )

Examens, horaires de classe, bâti inadapté, temps scolaire: les syndicats fustigent un manque de préparation de l'Education nationale face à la canicule et exigent "des mesures concrètes" pour adapter l'école au changement climatique.

"L'impréparation et l'improvisation du ministère met en danger les personnels et les élèves", s'est emporté Sud dans un communiqué jeudi, à l'issue de plusieurs journées de flambée du mercure pendant la dernière semaine de classe pour les élèves du primaire, et pendant les oraux du bac.

Les syndicats déplorent un retard à l'allumage du gouvernement, avec des directives arrivées tard dimanche.

Lors d'une conférence de presse à Paris jeudi, Laetitia Aresu, secrétaire générale Sgen CFDT, a parlé de mesures demandées aux établissements parfois inapplicables, comme le fait de ventiler, baisser les stores, ou utiliser des salles protégées de la chaleur quand il n'y en a pas.

Une professeure de maternelle à Paris, Laetitia, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille, raconte que dans sa classe la température a "avoisiné les 35°C" la semaine dernière. "On a des ventilateurs, qui ne sont pas très efficaces. Du coup, des parents sont venus à l'école avec leurs propres ventilateurs pour nous les prêter", soupire-t-elle.

Sud parle d'une "déconnexion avec la réalité" du terrain et déplore que les personnels enseignants aient "été contraints d'accueillir des élèves dans des salles avoisinant parfois les 42 degrés" avec des cas de malaises, maux de tête et autres, d'après le communiqué.

Les lycéens passant le bac et leurs enseignants ont dû passer des examens sans "aucune adaptation concrète", poursuit Sud.

Plus de 2.000 établissements sont restés fermés mardi, essentiellement des écoles, à cause de la canicule, sur environ 45.000 écoles dans le pays ( AFP / Philippe LOPEZ )

Plus de 2.000 établissements sont restés fermés mardi, essentiellement des écoles, à cause de la canicule, sur environ 45.000 écoles dans le pays.

D'après le syndicat SNES-FSU, principal syndicat du second degré, seuls 57% des collèges et lycées (dont une majorité ont été construits entre 1950 et 1970) sont équipés de volets.

- "Dès avril ou mai" -

Mais les problèmes de surchauffe concernent aussi les écoles neuves, avec par exemple de grandes baies vitrées non protégées du soleil.

"On sait qu'on aura de plus en plus d'épisodes caniculaires", insiste Laetitia Aresu. "Certains collègues dans le sud de la France nous disent que dès avril ou mai les conditions d'apprentissage" sont perturbées par la chaleur, insiste-t-elle.

Les syndicats rappellent qu'un décret fin mai oblige les employeurs à protéger leurs employés contre les risques liés à la chaleur et demandent "des mesures concrètes".

Catherine Nave-Bekhti, secrétaire générale de la fédération CFDT Education, avertit de risques de dôme de chaleur multipliés pendant le bac par exemple, ou de pertes de "semaines d'enseignement si on n'arrive pas à faire cours".

Le ministère de l'Education a rappelé ces derniers jours qu'un plan a été lancé en septembre 2023 pour rénover le bâti scolaire, mobilisant toutes les collectivités locales concernées.

"2.500 écoles ont déjà pu bénéficier de ce financement pour mener des travaux de rénovation énergétique" avec un nouvel état des lieux attendu à la fin de l’été 2025, indiquait le ministère.

Les syndicats revendiquent notamment l’adaptation des épreuves d’examen et concours, celle des horaires de classe, l’augmentation de l’eau potable fraîche mise à disposition ( AFP / Philippe LOPEZ )

Les syndicats revendiquent notamment l’adaptation des épreuves d’examen et concours, celle des horaires de classe, l’augmentation de l’eau potable fraîche mise à disposition.

Des discussions à ce sujet pourraient notamment avoir lieu pendant la convention citoyenne sur les temps de l'enfant en cours, fait valoir Mme Nave Bekhti.

Mais l'idée de réduire les horaires de classes quotidiens, très lourds en France, en retardant les départ en vacances d'été ne lui semblent pas ainsi "crédible" étant donné l'inadaptation des bâtiments scolaires aux cours en pic de chaleur estivale.