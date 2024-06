information fournie par So Foot • 25/06/2024 à 13:02

Everton prolonge un de ses vétérans

Plus si young Ashley Young.

Everton a officiellement annoncé la prolongation d’Ashley Young pour un an ce mardi. Arrivé chez les Toffees l’été dernier avec un contrat qui courait sur une saison, il n’est pas étonnant de voir le club décider de prolonger l’aventure du défenseur jusqu’en juin 2025. À 38 ans, Ashley Young s’est imposé comme l’un des piliers dans la défense d’Everton et s’est illustré comme un des cadres de cette équipe, avec 34 matchs joués (un but). Il a contribué à aider les siens à se maintenir en Premier League grâce à une 14 e place au classement.…

NB pour SOFOOT.com