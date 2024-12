Étrennes à Noël : cet élan de générosité n’exclut pas la prudence

(Verser des étrennes à Noël : comment bien gérer la somme dédiée et éviter les arnaques ? - Crédit photo : Adobe Stock)

Traditionnel geste de générosité, le don d'étrennes est encore pratiqué en France au profit des gardiens, facteurs, pompiers qui sonnent à la porte ou que l'on croise en fin d'année dans les immeubles. S'agissant de fonctions familières et utiles, les bénéficiaires ont souvent la cote auprès de la population. Mais il y a des choses à savoir avant de verser des étrennes : combien donner au titre des étrennes ? Comment repérer les imposteurs qui se font passer pour des agents officiels ?

Quel est le fonctionnement des étrennes ?

Les étrennes perçues pour les services rendus tout au long de l'année constituent de véritables compléments de revenus pour les personnes concernées (1), voire même un 13e mois pour certaines professions (2). Pour les pompiers, la collecte de fonds à l'occasion de la vente annuelle de calendriers est destinée à l'amicale des casernes pour améliorer le quotidien et également à l'œuvre des pupilles pour les orphelins (enfants de soldats du feu décédés au travail).

Par extrapolation, on parle aussi d'étrennes concernant l' argent de poche souvent versé en fin d'année aux enfants pour les récompenser de leur sagesse ou de leurs bons résultats scolaires ou tout simplement, par manque d'idées de cadeaux de Noël.

Qui peut demander des étrennes ?

Sont concernés par cette coutume certains fonctionnaires habilités à collecter de l'argent pour les étrennes en faisant du porte-à-porte et des employés de maison ou d'immeuble (concierge, personnel de ménage, de garde d'enfants ou jardinier…).

Des municipalités ont restreint ou interdit la liste des agents habilités à passer chez les habitants pour demander des étrennes. Par exemple à Paris, la collecte d'étrennes est interdite à tout le personnel municipal (c'est déjà le cas pour les éboueurs et égoutiers depuis 1955) pour limiter le nombre d'escroqueries.

Les règles se sont durcies pour éviter la vente de calendriers d'imitation ou la collecte d'argent trop incitative auprès des particuliers. Voici ce que vous êtes en droit d'exiger lors du passage d'un agent pour ses étrennes de fin d'année :

La présentation d'une carte professionnelle

La remise d'un reçu fiscal ou justificatif post-don (réservé aux sapeurs-pompiers).

À lire aussi // Les Français et le cash : quels sont leurs usages au quotidien ?

Quel montant pour des étrennes ?

Traditionnellement les dons aux gardiens ou concierges s'élevaient entre 5% et 10% du loyer. L'avantage de ces gratifications est qu'elles sont non imposables fiscalement. A contrario, les dons réalisés dans le cadre d'étrennes ne font pas l'objet de déduction fiscale.

En France, les montants d'étrennes sont versés en argent liquide dans 71% des cas par les donateurs (3). Ils s'étalent entre 5 et 50 euros selon les capacités financières de chacun et sa générosité (4).

Il n'y a rien de systématique : la remise d'une enveloppe d'étrennes dépend de votre relation avec ladite personne et de votre degré de satisfaction concernant la qualité des services rendus tels que : récupération de colis, transmission de messages, conservation de clés etc.

Afin d'anticiper la somme que vous êtes prêt à consacrer à cette nature de dons, il convient de diviser votre enveloppe globale disponible par le nombre potentiel de professionnels concernées par les étrennes (et que vous voulez soutenir bien sûr). Ensuite, il suffira de préparer la monnaie adéquate à distribuer à chacun le moment venu.

Les étrennes peuvent aussi prendre la forme d'une boîte de chocolats ou d'une plante offerte selon les préférences.

À noter : même si la tendance des étrennes est à la baisse du fait de l'inflation, leur somme cumulée peut représenter un budget significatif si vous ne vous fixez pas à l'avance de montant maximal. De même, sans une répartition préalable de vos dons, vous pourriez verser une somme ne correspondant pas à vos intentions initiales.

Méfiez-vous des faux agents qui vous réclament des étrennes !

Certaines requêtes ou attitudes doivent attirer votre attention car elles peuvent laisser penser à une usurpation d'identité à des fins lucratives :

Une absence d'uniforme ou une tenue contrefaite (bizarre).

Un soi-disant agent demandant avec insistance à rentrer chez vous (impoli).

Une demande pressante, un prix fixe ou un montant excessif d'étrennes (illégal).

Une collecte pour les étrennes en dehors des jours suivants : mi-novembre - 15 janvier (suspect).

La tradition des étrennes ne rime pas avec obligation. Sa pratique à l'occasion des fêtes doit se faire librement et avec prudence et le montant versé reste bien entendu à la discrétion de chacun.

Ce contenu pourrait vous intéresser

Trêve des confiseurs, étrennes… Ces expressions spéciales fêtes à savourer !

(1) https://www.francetvinfo.fr/economie/temoignages-une-tradition-qui-se-perd-quatre-professionnels-dressent-le-bilan-des-etrennes-recues-en-fin-d-annee_6280131.html

(2) https://www.lesechos.fr/economie-france/social/calendriers-de-la-poste-et-des-pompiers-ou-va-largent-2040903

(3) https://www.monnaiedeparis.fr/media/contentmanager/content/Synth_se_du_barom_tre_cash_2024_-_Ifop_pour_la_Monnaie_de_Paris_-_vdef.pdf

(4) https://www.lesclesdelabanque.com/particulier/etrennes-usages-et-arnaques/