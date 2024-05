Ethan Mbappé a-t-il vraiment le niveau ?

Kylian prêt à décoller vers le Real Madrid, un autre Mbappé pourrait rester en Ligue 1 : son petit frère Ethan, né en 2006, cité du côté de Lille, ville dans laquelle le PSG va disputer samedi une finale de Coupe de France. Mais que vaut-il vraiment et peut-il réellement s’imposer dans l’élite ?

« On s’est tous posé la question… » Stjepan Cvitković est comme vous, comme votre voisin qui ne s’intéresse au foot qu’au mois de juin, comme ce jeune footballeur abonné à son compte Instagram (qui chiffre 3,4… millions d’abonnés !), comme nous tous, en fait. Lorsqu’il a affronté les U19 du PSG cette saison avec l’USL Dunkerque et qu’il a vu Ethan Mbappé sur la feuille de match, oui, Cvitković s’est demandé : est-il là grâce à son frère ou est-il là parce qu’il a le niveau ? Kylian Mbappé sera officiellement un joueur du Real Madrid dans les prochains jours, mais le nom Mbappé pourrait perdurer en Ligue 1. En fin de contrat aspirant, Ethan, 17 ans, va également quitter la capitale. Mais il pourrait bien rester dans la Ligue des talents. Destination ? Le LOSC, qui tiendrait la corde selon plusieurs médias ( La Voix du Nord, Le Parisien, Foot Mercato ).

Un virage important depuis un an

Alors, Ethan Mbappé sur un terrain, ça donne quoi, vraiment ? Rappelons déjà qu’il évolue au milieu de terrain. De quoi faire dire à Zoumana Camara, son coach en U19, sur RMC: « Il peut remercier le bon Dieu d’être gaucher et de ne pas jouer au même poste que son frère. Au moins, il n’y a pas de comparaison possible. » Question attentes, Stjepan Cvitković éclaircit un premier point. « Zaïre-Emery, quand on a joué contre lui, on voyait vraiment qu’il était au-dessus. C’était hors norme. On aurait dit des U13 à côté de lui, s’étonne encore le coach dunkerquois. Ça ne faisait pas de doute. Ethan Mbappé, je suis moins sûr. Il aura plus de travail pour atteindre le haut niveau. » …

Tous propos recueillis par TC sauf Luis Enrique.

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com