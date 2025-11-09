Et si l’or avait toute sa place dans votre stratégie de retraite?

A l’heure actuelle, aucun ETF adossé à l’or n’est éligible au PEA. Cela constitue donc un frein si vous souhaitez investir via ce dispositif. Le CTO vous offre plus de liberté pour investir comme vous le souhaitez. ( crédit photo : Getty Images/iStockphoto )

Sommaire:

Pour quelle raison l’or se porte-t-il si bien?

Goldman Sachs et JP Morgan prévoyaient que l’or atteindrait 4000 dollars seulement mi-2026, et pas avant. La réalité leur donne tort: le métal a franchi ce seuil dès le 8 octobre 2025. Il enregistre ainsi une hausse de plus de 50% depuis le début de l’année. Du jamais vu. Cette progression s’explique surtout par des tensions géopolitiques et économiques: paralysie du gouvernement américain, crise politique en France, conflits en Ukraine et au Proche-Orient. L’or, rare et précieux, reste un moyen de protéger votre épargne contre la perte de pouvoir d’achat. Son évolution exceptionnelle suscite l’intérêt de nombreux épargnants, y voyant une opportunité de renforcer leur épargne long terme et de constituer un complément de revenu pour la retraite.

Achat de l’or: physique ou papier?

Investir dans l’or peut se faire de plusieurs manières, selon votre profil et vos objectifs. Voici les deux options les plus accessibles pour les épargnants:

L’or physique: la sécurité tangible

Lingots, mini-lingots ou pièces (Napoléon, Krugerrand, Maple Leaf…): ces supports séduisent par leur caractère concret et durable. Vous possédez réellement le métal, que vous stockez à domicile ou dans un coffre sécurisé. L’achat s’effectue de préférence auprès de revendeurs spécialisés et audités (Comptoir National de l’Or, Or en Cash, Gold Avenue…) ou des banques agréées. Toutefois, cette solution implique des frais (transport, assurance, garde) et nécessite de réfléchir aux conditions de revente. Depuis 2004, il n’existe plus de cotation officielle pour l’or en France. Le prix de revente dépend donc de la demande du marché et de la prime appliquée sur les pièces ou lingots.

Enfin, si l’or est exonéré de TVA à l’achat, sa revente est soumise à deux taxes:

- La taxe sur les métaux précieux, fixée à 11,5% du montant brut de la vente,

- La taxe sur la plus-value, au taux de 36,2 % sur le gain réalisé. L’exonération totale de cette dernière intervient au bout de 22 ans de détention. Le temps est donc votre meilleur allié, à la fois pour profiter de la hausse du prix de l’or et pour bénéficier des avantages fiscaux.

L’or papier: simplicité et souplesse des marchés financiers

Si vous souhaitez exposer votre épargne à l’or sans le détenir physiquement, les ETF (fonds indiciels cotés) ou les certificats adossés à l’or représentent des alternatives accessibles. Ces produits répliquent l’évolution du cours du métal et se négocient facilement sur les marchés. C’est ce qu’on appelle l’or papier . Voici quelques exemples d’ETF les plus échangés sur les marchés aujourd’hui.

Nom de l'ETF ISIN Frais annuels Performance S1 2025 Amundi Physical Gold ETC FR0013416716 0,12% +35% iShares Gold Producers IE00B6R52036 0,55% +104% iShares Physical Gold ETC IE00B4ND3602 0,12% +35% Amundi NYSE Arca Gold BUGS LU2611731824 0,12% +104% WisdomTree Core Physical Gold JE00BN2CJ301 0,12% +35%

Ces ETF sont éligibles au Compte-Titres Ordinaire (CTO) , mais pas au Plan d’Epargne en Actions (PEA). A l’heure actuelle, aucun ETF adossé à l’or n’est éligible au PEA. Cela constitue donc un frein si vous souhaitez investir via ce dispositif.

Le CTO vous offre plus de liberté pour investir comme vous le souhaitez. En revanche, il ne bénéficie d’aucun avantage fiscal. Toutes les plus-values réalisées via un CTO restent donc soumises au Prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30%.

Un placement sur le long terme pour préparer sa retraite

Si vous cherchez à constituer un complément de revenu pour la retraite, l’or peut se révéler une solution intéressante. Bien sûr, les performances passées ne garantissent pas les rendements futurs. Cependant, l’histoire montre que ce métal conserve une tendance haussière sur le long terme. Entre janvier 2015 et octobre 2025, sa valeur a ainsi progressé de 241%. Concrètement, un investissement de 2500 euros réalisé il y a dix ans aurait généré une plus-value de plus de 6000 euros en 2025.

Un tel placement peut compléter de façon significative votre future pension et offrir un filet de sécurité supplémentaire, que votre retraite soit versée à taux plein ou, au contraire, avec une décote. Qu’il s’agisse d’or physique ou d’or papier, ce métal précieux peut devenir un véritable allié pour préparer la retraite avec sérénité. Il est toutefois préférable d’y consacrer une part limitée de votre capital , entre 5 et 10% de votre portefeuille. Vous profitez alors de son potentiel de valorisation et, en adoptant une stratégie de long terme, vous réduisez les risques liés aux fluctuations ponctuelles du marché.