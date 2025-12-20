Comment investir dans le private equity via un FPS?

information fournie par Le Particulier • 20/12/2025 à 08:00

Longtemps réservé aux investisseurs institutionnels ou à la clientèle de gestion de fortune, le private equity au format FPS permet d’investir dans des actifs non cotés en bourse. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Qu’est-ce qu’un Fonds Professionnel Spécialisé?

Les FPS sont accessibles aux investisseurs avertis

Investir dans le Private Equity grâce aux FPS

Trois raisons d’investir dans un FPS

BoursoBank enrichit sa gamme de fonds de private equity

Qu’est-ce qu’un Fonds Professionnel Spécialisé?

Un Fonds Professionnel Spécialisé, ou FPS, est un Fonds d’Investissement Alternatif (FIA). L’un de ses principaux atouts réside dans sa flexibilité en matière d’allocation d’actifs. Les FPS bénéficient en revanche d’un cadre règlementaire allégé. Cela leur permet d’investir dans une très large gamme de supports, y compris les actifs non cotés, illiquides ou complexes. Ce type de produit financier est conçu pour répondre de manière personnalisée aux besoins des investisseurs. Il offre une grande flexibilité en termes de stratégie d’investissement.

Les FPS sont accessibles aux investisseurs avertis

L’investissement dans les FPS est traditionnellement réservé aux acteurs professionnels ou institutionnels et aux personnes morales. Cela comprend:

Les banques et établissements de crédit,

Les compagnies d’assurances et mutuelles,

Les fonds de pension,

Les gestionnaires de patrimoine,

Les entreprises, holdings familiales et fondations patrimoniales.

Ces fonds sont également accessibles aux investisseurs particuliers disposant de solides moyens financiers. La souscription minimale se situe autour de 100.000 euros. Il s’agit d’un placement de long terme, avec un horizon d’investissement généralement compris entre 5 et 10 ans. Les FPS ne nécessitent pas d’agrément préalable de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), mais ils doivent être déclarés dans un délai d’un mois après leur constitution.

Investir dans le Private Equity grâce aux FPS

Longtemps réservé aux investisseurs institutionnels ou à la clientèle de gestion de fortune, le private equity au format FPS permet d’investir dans des actifs non cotés en Bourse. Ce type de placement consiste à prendre des participations dans le capital de start-ups, PME ou ETI pour financer leur développement, leur transmission ou leur restructuration. Selon la taille, la maturité et les besoins de l’entreprise, l’opération porte le nom de capital-risque, capital-développement ou encore LBO (Leveraged Buy-Out). Les fonds professionnels spécialisés peuvent également intervenir sous forme de dette privée, en accordant des prêts ou des obligations non cotées aux sociétés en recherche de financement. Par ailleurs, certains produits permettent d’investir dans des projets d’infrastructure.

Trois raisons d’investir dans un FPS

Un FPS a de nombreux atouts pour les investisseurs en capacité d’aller vers ce type d’actif. Voici 3 bonnes raisons de vous lancer:

Une grande flexibilité avec une large gamme d’actifs disponibles,

Une opportunité de diversification pour vous exposer à des classes d’actifs moins conventionnelles. En effet, ce type de placement constitue un complément aux investissements traditionnels. Il offre une protection supplémentaire contre les fluctuations des marchés, en particulier en période d’incertitude,

Des rendements potentiellement élevés grâce à des stratégies d’investissement innovantes. Ces produits présentent une performance moyenne de +12,4% par an depuis 10 ans.

Comme tout produit financier, les fonds professionnels spécialisés comportent une part de risques. Investir dans des actifs alternatifs peut vous exposer à une volatilité importante et à des fluctuations parfois imprévisibles du marché. Outre le risque de perte en capital, les FPS sont souvent des actifs peu liquides et les sommes investies restent immobilisées durant plusieurs années. Ces produits doivent être envisagés dans le cadre d’une stratégie de diversification. Ils ne doivent pas représenter plus de 10% de vos actifs financiers.

BoursoBank enrichit sa gamme de fonds de private equity

Boursobank est positionnée sur le private equity depuis 2022. En plus des Fonds Communs de Placements à Risques (FCPR), BoursoBank a récemment élargi son offre pour proposer des produits au format FPS à ses clients patrimoniaux adhérents de l’offre BoursoFirst. Cette gamme de fonds de type institutionnel est accessible à partir de 100.000 euros d’engagement en toute autonomie.