Anticipez votre défiscalisation avant le 31 décembre avec le PER

information fournie par Le Particulier • 17/12/2025 à 15:45

Le Plan d‘Épargne Retraite (PER) est l’un des outils les plus efficaces pour réduire l’impôt sur le revenu, à condition de faire vos versements avant le 31 décembre - voire plus tôt pour anticiper d‘éventuels délais. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Comment fonctionne la déduction du PER?

Le Plan d’Épargne Retraite (PER) s’impose comme l’un des dispositifs les plus utilisés par les Français pour se constituer un capital et compenser la baisse de revenus au moment de la retraite. Au-delà de sa vocation patrimoniale, il séduit également pour son avantage fiscal immédiat.

Chaque euro versé volontairement sur un PER est déductible de votre revenu imposable l’année suivante. Les versements réalisés avant le 31 décembre sont déduits vos revenus 2025, déclarés en 2026. En revanche, un versement effectué début 2026 reporte votre avantage fiscal à l’imposition 2027.

Bon à savoir: Même si la date limite officielle est le 31 décembre, envisagez plutôt d’effectuer vos virements au plus tard le 20 décembre pour avoir la certitude de valider vos opérations. Cette marge de sécurité permet d’éviter les retards liés aux traitements bancaires et administratifs de fin d’année.

Les règles du plafond de déduction: quels montants?

Votre «disponible fiscal» est le montant maximum de versements que vous pouvez déduire. Il dépend de votre statut professionnel et de vos revenus. Pour les salariés, retraités ou personnes sans activité, le plafond atteint 37.094 euros (10% de 8 PASS). Pour les Travailleurs Non-Salariés (TNS), il peut monter jusqu’à 87.135 euros.

Qu’est-ce que la «portabilité du plafond»?

Tout reliquat non utilisé (la part du plafond restante, après vos déductions) se reporte automatiquement sur les trois années suivantes. Ainsi, quand vous avez un reliquat de vos plafonds 2022, 2023 et 2024, celui-ci vient s’ajouter à votre plafond 2025. C’est une mécanique souvent méconnue, mais très utile pour optimiser un effort d’épargne ponctuel ou rattraper vos années sans versements.

Exemple: Lucas gagne 60.000 euros nets imposables par an et son Taux Marginal d’Imposition (TMI) est de 30%. Son plafond épargne retraite 2025 est de 6000 euros et il dispose également de 3500 euros de reliquat des trois années précédentes. Son plafond total disponible atteint donc 9500 euros. Lucas peut décider de verser ces 9500 euros dans son PER avant le 31 décembre. Dans ce cas, la déduction génère une économie fiscale de 2850 euros (30% de 9500 euros).

Mieux vaut éviter d’attendre les derniers jours de l’année quand vous souhaitez utiliser le PER pour alléger votre impôt à venir. Toutefois, cette démarche doit être réfléchie. En effet, le PER représente une poche d’épargne bloquée jusqu’à votre retraite. De plus, une optimisation vraiment efficace repose sur deux piliers: choisir le bon moment pour verser et réfléchir sur le long terme.