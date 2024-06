information fournie par So Foot • 28/06/2024 à 11:42

Et si James Rodríguez faisait gagner la Copa América à la Colombie ?

Et si James Rodríguez faisait gagner la Copa América à la Colombie ?

Quelque peu disparu des radars, James Rodríguez a ressurgi avec fracas lors de l’entrée en lice de la Colombie en Copa América, mardi face au Paraguay (2-1). (Re)devenu le maître à jouer de la Tricolor , le virtuose de 32 ans est loin d’avoir fait ses adieux au football.

Le visage juvénile et baigné de larmes de James Rodríguez, réconforté par Dani Alves et David Luiz dans la nuit étoilée de Fortaleza à la suite de l’élimination de la Colombie par le Brésil en quarts de finale (2-1), avait été l’une des images fortes de la Coupe du monde 2014, dont le milieu offensif restera comme l’immense révélation. Quasiment dix ans plus tard jour pour jour, le sourire de l’esthète colombien a remplacé les larmes, après la victoire des siens (dont il a été l’un des artisans majeurs avec deux passes décisives, sur deux délicieux centres) face au Paraguay en guise d’entrée en lice de la Tricolor en Copa América. Pourtant, en 2024, entendre parler de la patte gauche de James Rodríguez est presque devenu un évènement.

Aerolíneas Lerma ✈️ pic.twitter.com/IZbIadeRRH…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com