ESPAGNE: REBOND ÉCONOMIQUE DE PLUS DE 10% EN VUE AU 3E TRIMESTRE MADRID (Reuters) - L'économie espagnole croît à un rythme de plus de 10% depuis le début du troisième trimestre après une chute record au deuxième due à l'impact de l'épidémie de coronavirus, a déclaré lundi la ministre de l'Economie, Nadia Calvino. Le produit intérieur brut (PIB) de l'Espagne s'est contracté de 18,5% sur le trimestre avril-juin par rapport à janvier-mars. Il avait déjà reculé de 5,2% au premier trimestre. "Avec toutes les précautions et la prudence d'usage, nous pouvons nous attendre à une croissance de plus de 10% au troisième trimestre de l'année", a dit Nadia Calvino lors d'une conférence à Santander. La semaine dernière, l'AIReF (Autorité indépendante de responsabilité fiscale), une instance indépendante de contrôle des comptes publics et des prévisions économiques, a relevé sa prévision de croissance pour juillet-septembre à 15,2%. Pour relancer son économie, l'Espagne compte entre autres sur les 140 milliards d'euros qu'elle est censée recevoir dans le cadre du fonds de relance européen. La banque centrale espagnole table pour l'ensemble de 2020 sur une contraction de 9% à 11,6% du PIB mais n'exclut pas une chute de 15,1% en cas de deuxième vague de l'épidémie, qui a déjà fait plus de 29.000 morts dans le pays. (Jesús Aguado, Emma Pinedo, Belen Carreño et Inti Landauro; version française Marc Angrand)

