Éric Dupond-Moretti chahuté pour sa première à l'Assemblée

La nomination d'Eric Dupond-Moretti au ministère de la Justice a été la grande surprise du remaniement de ce début du mois de juillet. © CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Éric Dupond-Moretti face à ses contradictions. Mercredi 8 juillet, le célèbre avocat pénaliste faisait ses premiers pas à l'Assemblée nationale face aux députés, en sa nouvelle qualité de ministre de la Justice. Depuis l'annonce de son entrée au gouvernement, les critiques fusent, certains se demandant ce que le pénaliste est venu faire dans cette galère, d'autres se rappelant ses opinions tranchées et ses sorties médiatiques nombreuses à l'occasion desquelles il déclarait qu'il ne pourrait jamais occuper le poste. Des contradictions que les députés n'ont pas manqué de relever et à propos desquelles ils ont interrogé le nouveau garde des Sceaux.

« Vous ne deviez jamais occuper ce fauteuil, et vous êtes là [...]. Monsieur le ministre, vos actions futures seront-elles en accord avec vos déclarations passées ? », a notamment interrogé le député LR Antoine Savignat. Dans l'hémicycle, les bruits montent, le silence met du temps à revenir. Pas de quoi décourager le garde des Sceaux. « On ne juge pas des hommes sur des a priori. Vous me jugerez sur ce que j'ai fait, quand je l'aurai fait », a notamment déclaré Éric Dupond-Moretti.

Mais dans la salle, les voix de certains ont continué de se faire entendre. Tant et si bien que le ministre a eu du mal à terminer sa réponse. « Je vous en prie. C'est déjà compliqué pour moi, c'est une

