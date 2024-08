Epargne : le Livret A et le LDDS établissent un nouveau record

L'encours total de ces deux livrets n'a jamais été aussi élevé, a indiqué la Caisse des dépôts.

( AFP / FRED TANNEAU )

582,2 milliards à fin juillet. L'encours total du Livret A cumulé à celui du LDDS (ex-Codevi, puis LDD) a atteint un nouveau record, a indiqué la Caisse des dépôts, dans des données publiées mercredi 21 août.

Le Livret A assume lui son statut de produit phare de l'épargne réglementée, avec 427 milliards d'encours. Au global, les Livrets A et de développement durable et solidaire (LDDS) ont repris un peu de vitesse en juillet. Dans le détail, les Livrets A ont gonflé de 1,57 milliard d'euros le mois dernier quand les LDDS, produit d'épargne cousin du premier au taux identique (3% net), ont engrangé environ 730 millions d'euros, soit un total de 1,87 milliard d'euros.

Ces montants sont légèrement supérieurs à ceux du mois de juin 2024 (1,23 milliard d'euros) mais très en dessous de ceux du mois de juillet 2023 (2,16 milliards d'euros).

Taux compétitif face à l'assurance vie

L'appétit des épargnants pour les Livrets A et les LDDS a ralenti au premier semestre à cause du réveil de la concurrence, assurances vie et comptes à terme, mais aussi des ajustements pour les dépenses de la vie quotidienne. L'attrait du Livret A et du LDDS s'essouffle en dépit d'un taux net de 3% compétitif par rapport aux fonds en euros (au capital garanti) de l'assurance vie, qui affichent un taux moyen (hors prélèvements fiscaux et sociaux) de 2,6% en 2023, selon une estimation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

L'encours du Livret d'épargne populaire (LEP), réservé aux ménages modestes, a crû de 460 millions d'euros au mois de juillet et de 4,98 milliards d'euros depuis le début de l'année. L'encours au 30 juillet s'est inscrit au niveau inégalé de 76,9 milliards d'euros. Le ministre de l'Economie a abaissé mi-juillet le taux du Livret d'épargne populaire (LEP) de 5% à 4%, et maintenu celui du Livret A à 3%.